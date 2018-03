Norwegian-aksjen faller kraftig

NTB Innenriks

Norwegian-aksjen ble onsdag formiddag omsatt for rundt 162 kroner, ned 9 kroner fra tirsdagens sluttkurs.

Norwegian varslet etter børsslutt tirsdag at de skal hente inn 1,3 milliarder kroner i en rettet emisjon. Selskapet sa også at de venter et tap på 2,6 milliarder kroner i første kvartal i år. Det var derfor ventet at aksjekursen ville falle da Oslo Børs åpnet onsdag.

Telenor-aksjen steg med drøyt én prosent etter at børsen åpnet onsdag. Selskapet varslet onsdag morgen at de selger sine virksomheter i Sentral- og Øst-Europa for 2,8 milliarder euro, om lag 27 milliarder kroner, til investeringsgruppen PFF Group.

Etter en snau halvtimes handel onsdag hadde hovedindeksen på Oslo Børs falt med 0,15 prosent til 801,26 poeng.

