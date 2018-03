Nesten halvparten som klager ved UiO, får endret karakter

NTB Innenriks

Tidligere fikk sensoren som skulle vurdere oppgaven det ble klaget på, vite den opprinnelige karakteren, men fra høsten 2014 gikk Universitetet i Oslo over til en ordning hvor den nye sensoren ikke får vite den opprinnelige karakteren. Den nye ordningen kalles blind klagesensur.

I den tidligere ordningen fikk kun 25 prosent endret karakter, men i den nye ordningen med blind klagesensur får nå 43 prosent endret karakter, viser klagestatistikk fra Universitetet i Oslo, skriver Universitas.

Klagestatistikken viser samtidig at en student høsten i fjor gikk fra strykkarakter til toppkarakter etter å ha klaget, mens en annen student gikk fra B, som er nest best, til strykkarakteren F. Av dem som får endret karakter går 56 prosent én karakter opp med den nye ordningen, mens 87 prosent gikk én karakter opp med den gamle ordningen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) varsler overfor Universitas at hun vil fremme som et lovforslag om at det skal innføres sensorveiledninger i alle fag, men hun har også et annet innspill.

– Hvis karakterspriket er to eller flere karakterer må utdanningsinstitusjonen vurdere saken en gang til, sier Nybø.

