Libanon-veteraner får medalje for innsatsen

I år er det 40 år siden Norge for første gang bidro med soldater til FN-operasjonen. Samtidig er det også 20 år siden bidraget ble avsluttet i 1998.

I jubileumsåret vil Forsvaret derfor hedre og anerkjenne veteranene som tjenestegjorde i Libanon. Det er Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner som skal deles ut over hele landet 6. april.

Siden denne medaljen ikke ble innstiftet før i 2000 er det fortsatt mange veteraner som ikke har blitt hedret på denne måten, opplyser Forsvarets Veterantjeneste i en pressemelding.

Det var påsken i 1978 at de første norske soldatene ble sendt til UNIFIL-operasjonen i Libanon. Da oppdraget ble avsluttet 20 år senere hadde over 22.000 nordmenn deltatt. Det som egentlig skulle være en kortvarig fredsbevarende operasjon endte opp med å strekke seg over flere tiår.

