NTB Innenriks

Kvinnens mannlige kollega i byggesaksavdelingen i Drammen kommune er dømt til tre og et halvt års fengsel.

Dommen er mye strengere enn aktors påstand, som var fire års fengsel for kvinnen og to år for hennes 46 år gamle kollega.

Kvinnen er dømt for 30 tilfeller av grov korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentfalsk. Mannen er dømt for 15 tilfeller av medvirkning.