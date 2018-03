Klart flertall for Solberg som statsminister 

NTB Innenriks

Målingen fra Kantar TNS viser at 63,4 prosent av de spurte som har en mening, foretrekker Erna Solberg som statsminister, mens 34,7 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre. 1,9 prosent svarer en annen enn de to.

Bakgrunnstallene viser at Erna Solberg står fjellstøtt med en oppslutning på over 90 prosent blant velgerne som stemmer på Høyre og Fremskrittspartiet. Også et flertall av Venstres velgere foretrekker Solberg. Det samme gjør to av tre KrF-velgere, ifølge TV 2.

Tre av fire velgere som sier de vil stemme på Arbeiderpartiet, foretrekker Jonas Gahr Støre, mens hver sjette Ap-velger svarer Erna Solberg.