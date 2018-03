NTB Innenriks

Aker opplyser i en børsmelding onsdag formiddag at Aker Capital og investeringsselskapet Oceanwood har besluttet å avslutte avtalen. Bakgrunnen er uenighet om betingelsene for et felles bud på Norske Skog.

Oceanwood har derfor informert Aker Capital om at de fortsetter kjøpsprosessen uten det Røkke-kontrollerte selskapet.

Aker kommer dermed ikke til å legge inn et uavhengig bud på Norske Skog.