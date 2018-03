VG: Listhaug blir ikke parlamentarisk leder i Frp

NTB Innenriks

En stortingsrepresentant i partiet roser nåværende parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, og sier til VG at Listhaug mangler parlamentarisk erfaring og er derfor ikke aktuell til stillingen. Kilden kommer også med kritikk av Listhaug.

– Men like viktig er det at hun ikke har nok støtte i stortingsgruppa. Svært mange mener at hun ikke er en lagspiller. Hun er lite til stede, og gjør ingenting for å få relasjoner til andre representanter, sier stortingsrepresentanten, og utdyper:

– Ingen opplever at de har fått noen hjelp av Sylvi, eller at hun prøver å bygge andre opp. Hun er mest opptatt av seg selv og sine egne interesser.

Et partis parlamentariske leder er leder for stortingsrepresentantene i stortingsgruppen. En annen stortingsrepresentant understreker i likhet med sin kollega at de er fornøyde med Limi.

– Listhaug vil ikke være aktuell som parlamentarisk leder. Hun har aldri sittet på Stortinget før. Dessuten har vi en utmerket leder i Limi, sier stortingsrepresentanten.

En annen folkevalgt sier:

– Hun har jo akkurat gått av som statsråd, etter ikke å ha spilt kortene sine spesielt godt. Da er det rart hvis hun skulle bli parlamentarisk leder i vår stortingsgruppe. Det tror jeg ikke kommer til å skje.

