Undersøkelse: 170 NRK-medarbeidere forteller om trakassering

Spørsmålet om trakassering ble inkludert i årets medarbeiderundersøkelse etter påtrykk fra tillitsvalgte i NRK, skriver Aftenposten tirsdag. Spørsmålet gjaldt trakassering generelt – ikke seksuell trakassering. 5 prosent av de spurte oppga å ha opplevd trakassering, noe som tilsvarer om lag 170 ansatte.

– Det er et tall som vi må få ned, og som gir økt bevissthet om at det dessverre forekommer uakseptable hendelser mellom medarbeidere, juridisk direktør Olav Nyhus i NRK til avisa.

Nestleder i NRK-journalistens fagforening NRKJ, Hege Fagerheim, er ikke overrasket over resultatet.

– Alle har krav på å bli beskyttet mot alle former for trakassering. At om lag 170 kolleger, bare det siste året, likevel har opplevd trakassering, kan vi ikke på noen som helst måte være fornøyd med, sier hun.

Fagerheim mener at tallene viser at kanalen bør se nærmere på seksuell trakassering spesifikt.

– Det viktigste å arbeide med i NRK i år, er at det skal bli naturlig å varsle på vegne av andre, og at det skal føles trygt å si fra selv, sier hun.

