Tidligere landslagsspiller blir ny konsernsjef i Kværner

NTB Innenriks

I en pressemelding tirsdag opplyser selskapet at Løken tiltrer som konsernsjef i løpet av våren, etter at han har avsluttet sin nåværende jobb som leder for prosjektutvikling i oljeselskapet Lundin Norway.

–Vi er glad for at Løken vil overta roret. Han har en sterk forståelse av industrien, han kjenner Kværner også fra kundesiden, og han har bred erfaring med å utvikle lag som kan levere topp resultater, sier Kværner-styreformann Leif-Arne Langøy.

Løken (51) er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Siden 1991 har han hatt nøkkelstillinger innen olje- og gassindustrien i selskaper som Statoil, Aker Solutions og Lundin Norway. I mange år var Løken parallelt med sin industrielle karriere også fotballspiller på toppnivå i Norge og endte opp med 36 A-landskamper.

Han har også vært engasjert som ekspertkommentator for NRK i forbindelse med fotballkamper.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Kværner. Jeg kjenner allerede en del til organisasjonen, menneskene og hva de står for, sier Løken i en kommentar til ansettelsen.

I 2017 hadde Kværner en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 697 millioner kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2017 på 8,1 milliarder kroner

Løken overtar for Jan Arve Haugan, som i februar sluttet i Kværner for å overta som toppsjef i da nyetablerte Aker Energy.