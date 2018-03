NTB Innenriks

«Etter at et flertall på Stortinget har uttrykt at de ikke lenger har tillit til justisminister Sylvi Listhaug, har hun i dag måttet ta ansvar for sine ytringer og gått av. Det var helt nødvendig», skriver Stenseng på Facebook.

I samme innlegg etterspør hun at regjeringen bidrar til forsoning, og avstår fra en retorikk som «bidrar til hat og fremmedfrykt».

«Det er et ansvar som nå ligger på statsminister Erna Solberg», mener Kjersti Stenseng.

