Solberg maner til saklighet i norsk politikk

NTB Innenriks

Sylvi Listhaug ga beskjed til statsminister Erna Solberg om sin avgang allerede mandag kveld, sa statsministeren på pressemøtet tirsdag formiddag.

– Listhaug har gjort en god jobb i tre ministerposter. Hun satte i gang landbruksreformer som landbruksminister, og hun strammet inn på innvandringspolitikken, og det har gjort at vi i dag har kontroll på flyktningstrømmen. Derfor kan vi i dag jobbe for bærekraftig integrering, sier Solberg.

Statsministeren mener vi bør lære av at ytterpunktene i debatten bidrar til å kneble debatten gjennom hets og sjikane.

– Listhaug er en hardtarbeidende politiker. Det har vært en belastende tid for henne, der hun har fått karakteristikker hun ikke fortjener, og som ikke hører hjemme i politikken, sier hun.

Samtidig tar statsministeren avstand fra Listhaugs utsagn om at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke er egnet som statsminister.

– Det er velgerne som skal vurdere hvem som er egnet eller uegnet, og det må vi politikere ha respekt for, sier Solberg, som minner om at det er de borgerlige som nå er i regjering.

Listhaug kalte norsk politikk for en «barnehage» tirsdag morgen. Statsministeren maner til saklig debatt i norsk politikk, og mener de krasse karakteristikker nå må tones ned.

– Jeg vil ikke karakterisere norsk politikk som en barnehage, men det er lurt for oss alle å puste med magen. Debatten må handle om å gjøre Norge til et bedre sted for innbyggerne, sier statsministeren.