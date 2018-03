Solberg: Polemikk er ikke interessant i dag

NTB Innenriks

– Jeg har tidligere oppfordret til debatt basert på saklighet og anstendighet, uten karakteristikker av hverandre. I ettertid er det kanskje fint om enkelte ser på innleggene sine på nytt, sier Solberg som entret talerstolen i Stortinget etter innlegg fra MDG og Rødt.

– Det er mange områder der polemikk er interessant. Om den solbergske parlamentarismen, om høyrepopulismen har inntatt regjeringen og om stempling av meningsmotstandere. Det er andre dager for den debatten og for den partipolitiske diskusjonen. Jeg synes ikke innleggene her representerte det, sier hun.

