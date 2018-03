Oljeprisen sendte hovedindeksen opp på børsen

NTB Innenriks

Mest omsatt var Statoil, som etter å ha gått tilbake mandag, hentet seg noe inn tirsdag. Aksjen steg med 1,6 prosent.

Blant de øvrige større selskapene på hovedindeksen var det hovedsakelig røde tall å spore, med unntak fra Yara som gikk forsiktig opp med 0,4 prosent. Telenor falt mest med 1,2 prosent, fulgt av Norsk Hydro med et fall på 0,8 prosent og DNB med et fall på 0,4 prosent.

Blant de øvrige selskapene ble Petroleum Geo-Services dagens vinner med en opptur på 7,5 prosent, mens det lille oljeselskapet Questerre falt med 2,8 prosent.

Flyselskapet Norwegian falt med forsiktige 0,2 prosent på en dag hvor de først etter børsslutt meldte om en emisjon der de skal hente inn 1,3 milliarder kroner. Deretter varslet selskapet om at de venter et tap på 2,6 milliarder kroner i første kvartal og oppgir høyere drivstoffpriser og en sterkere euro som hovedårsakene. Markedets reaksjon på disse opplysningene får man først onsdag.

De toneangivende europeiske aksjeindeksene gikk alle i pluss tirsdag. DAX 30 i Frankfurt endte opp med 0,6 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London begge steg med 0,4 prosent.

Oljeprisen var sterkt medvirkende til hovedindeksens oppgang, og et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 67,79 dollar, opp med 2,7 prosent. Et fat amerikansk lettolje steg noe mindre, med 1,8 prosent, og ble omsatt for 63,91 dollar.

