Partilederen i Rødt, som var partiet bak mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, tok åpenbart beskjeden om at justisministeren trekker seg fra jobben som en seier.

Fra Stortingets talerstol sa Moxnes at det var riktig av Listhaug å trekke seg. Han trakk fram at Listhaugs oppførsel i forbindelse med det omtalte innlegget på Facebook ikke respekterte Stortingets flertall.

– Hun viste at hun utfordret rettsstatens prinsipper og med dette fyrer oppunder et livsfarlig hat, og en sånn justisminister kan heller ikke stortingsflertallet ha tillit til, sier Moxnes.

– Dette viser at det nytter å si at nok er nok, sa Moxnes som avsluttet med at hele prosessen den siste uken lover godt for Norge.

