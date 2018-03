Moxnes: – En seier for majoriteten

NTB Innenriks

– Endelig setter vi ned foten for de høyreradikale som har herset med folk i Norge i mange år uten motstand. Nå får de endelig motstand, og det var på høy tid, sier Moxnes til NTB.

Moxnes sier videre han ikke er imponert over Listhaugs betegnelse av norsk politikk som 'en barnehage'.

– Det er interessant at når de høyreradikale endelig møter motstand, takler de det ikke som voksne mennesker. De må tåle at folk er uenige og at vi sier tydelig ifra, sier Moxnes.

Rødt-lederen, som var initiativtaker til mistillitsforslaget mot Listhaug, legger til at han lover at Listhaug og hennes allierte fra nå av vil møte langt større motstand enn tidligere.

