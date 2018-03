NTB Innenriks

– Et sted måtte vi sette en strek, sier Per Espen Stoknes (MDG) på Stortinget tirsdag.

Han mener at regjeringen har latt seg styre av høyrepopulistiske krefter gjennom Frp.

– For oss er det klart at Frp bør ut av regjeringskontoret, og at Høyres flørt med høyrepopulismen bør avsluttes, sier Per Espen Stoknes, som er MDGs eneste representant på Stortinget.

