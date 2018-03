NTB Innenriks

– Denne morgenen har vist hvorfor mistillitsforslaget var riktig. Unnskyldningen hennes var tom og verdiløs, og i dag har alle andre skylden, sa Lysbakken på Stortinget.

Han hevder at regjeringen har latt seg styre av høyrepopulistiske krefter, og mener at den bør ta avstand fra det han omtaler som et «selvmedlidende sirkus».

– Sylvi Listhaug er ingen martyr. Hun er ikke kneblet, hun er et mektig menneske, sa Audun Lysbakken.

