Listhaug får støtte fra dansk ministerkollega

NTB Innenriks

I et innlegg på Facebook tirsdag formiddag skriver Inger Støjberg en omfattende støtteerklæring til sin kollega i Norge, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau. Sammen med innlegget har hun også lagt ut et bilde av de to fra Støjbergs besøk i Norge i august i fjor.

– I dag har min gode venninne og kollega Sylvi Listhaug måtte trekke seg som justis, beredskaps- og innvandringsminister i Norge. Det har skjedd etter en, etter min mening, fullstendig overdreven og hysterisk debatt om en facebookoppdatering, som Sylvi skrev om Norges politikk overfor fremmedkrigere for et par uker siden, skriver Støjberg på sin egen åpne profil på nettsamfunnet.

Hun mener venstresiden i norsk politikk fullstendig og bevisst har misforstått Listhaugs innlegg på Facebook og brukt det mot henne.

– De har hatt en konstant horn i siden på Sylvi fordi hun sterkere enn noen andre i norsk politikk har båret fanen for en streng innvandringspolitikk og har insistert på at innvandrere til Norge skal respektere norske verdier, skriver Støjberg videre.

Hun skriver at hun vil savne henne som kollega, men sier hun er overbevist om at Listhaug vil komme sterkere tilbake.

(©NTB)