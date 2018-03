Limi: Støre har gått over streken

NTB Innenriks

– Vi må alle gå inn i oss selv, og altfor mange har lett etter det verste i meningsmotstandere, sier Frps parlamentariske leder i Stortinget tirsdag formiddag.

Han understreker at Frp har troen på meningsbrytning er bra for demokratiet og sier han ønsker en tøff debatt. Samtidig oppfordrer han til raushet og romslighet i den offentlige samtalen.

Limi ønsker også Listhaug velkommen tilbake til Stortinget, og sier hun kommer til å få en fremtredende plass i Frps stortingsgruppe. Samtidig mener han at Listhaug har blitt utsatt for et sterkt press fra opposisjonen.

– Jeg er lei meg for Listhaugs valg, men har samtidig forståelse for at hun har tatt en vanskelig beslutning.

(©NTB)