Kilder til NRK: Verken Solberg eller Jensen ba Listhaug trekke seg

Verken Solberg eller Jensen la press på justisminister Sylvi Listhaug for å få henne til å trekke seg under krisemøtet i Statsministerboligen mandag kveld, sier regjeringskilder NRK har snakket med.

Listhaug signaliserte heller ikke selv at hun har noen plan om å gå av.

De samme kildene sier at Solberg kommer til å stille kabinettsspørsmål, og at regjeringen ikke vil foreta seg noen «grep» for å imøtekomme KrF, slik KrF-leder Knut Arild Hareide mandag sa regjeringen måtte dersom de vil unngå mistillit.

