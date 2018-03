Jensen om Listhaugs avgang: – Jeg er lei meg

NTB Innenriks

«Jeg er lei meg for at Sylvi Listhaug har kommet til at hun har ønsket å trekke seg. Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister», skriver Jensen om partikollegaen på Facebook.

Jensen skriver videre at Sylvi Listhaug har hatt Frps støtte, og at Frp var klare for å gå ut av i regjering som svar til mistillitsforslaget mot Listhaug.

«Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi», skriver Frp-lederen.

Videre slår hun fast at Sylvi Listhaugs politiske karriere langt ifra er over.

«Den har bare så vidt startet. Arbeiderpartiet og KrF har ikke klart å fjerne Sylvi Listhaug, dere har gitt henne den beste starten på hennes videre karriere», skriver Jensen.

(©NTB)