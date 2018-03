Jensen: Vi var rede til å gå ut av regjering

NTB Innenriks

– Vi var rede til å gå ut av regjering som svar på et mistillitsforslag. Det var ikke aktuelt for vår del å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi Listhaug, sier Jensen til pressen etter Stortingets behandling av saken.

Tirsdag formiddag gikk Sylvi Listhaug etter eget initiativ av som justisminister.

– Jeg opplever at det vi nettopp har vært vitne til, er et kraftig overspill fra opposisjonen. Man fortsetter å sette tøffe merkelapper på både Sylvi og Fremskrittspartiet. Det tåler vi, sa Siv Jensen i vandrehallen i Stortinget tirsdag formiddag.

– Vi er ikke ofre. Sylvi er ikke noe offer. Vi er snarere tvert imot opptatt av å styre landet. Vi er opptatt av å sikre gjennomslag for viktig politikk for Fremskrittspartiet. Og det virker på meg som at velgerne har vært enig i det, all den tid vi har hatt et valg i landet der velgerne ikke ønsket Jonas Gahr Støre og opposisjonen i styringsposisjon.

