Helleland har stor respekt for Listhaugs beslutning

– Jeg synes Sylvi gir en veldig god begrunnelse, det har blitt en veldig vanskelig situasjon, sier Trond Helleland til NTB.

Avgangen han omtaler kommer etter et mistillitsforslag som et flertall av partiene på Stortinget stilte seg bak. Helleland mener at Listhaugs beslutning om å gå av var uselvisk.

– Hun sier også i kommentaren at Frp fortsatt skal være en del av regjeringssamarbeidet, og at hun ikke skal stille seg i veien for det, sier Helleland, for så å beskrive situasjonen som tøff for Listhaug.

Hun har bedt om unnskyldning og gjort det hun er blitt bedt om, men allikevel har presset fortsatt, så jeg har veldig stor respekt for den beslutningen hun har fattet, sier Trond Helleland.

På spørsmål om hvordan justisministerens avgang vil bli tatt imot av Høyres regjeringspartner Frp, svarer han følgende:

– Hun har hatt alle muligheter åpne, og når hun velger dette av egen fri vilje, vil jeg tro at det aksepteres av Frp

