Hareide: – Dette var riktig utgang i en så alvorlig sak

NTB Innenriks

– Det er verdig at justisministeren på eget initiativ tar konsekvensen og trer tilbake, sa Hareide da han kommenterte justisministerens avgang fra Stortingets talerstol tirsdag.

Han var soleklar på at det er spørsmålet om tillit som er grunnlaget for KrFs sterke engasjement i saken, som startet med Sylvi Listhaugs omstridte Facebook-innlegg for halvannen uke siden, og som endte med at Listhaug mandag kveld ga beskjed til statsminister Erna Solberg om at hun trekker seg.

– Saken handler om tillit, tilliten ute i samfunnet. Tilliten mellom folk, tilliten mellom folk og politikere, tilliten mellom politikere, tilliten mellom posisjon og opposisjon, fortsatte KrF-lederen.

– Det er nettopp det felles engasjementet for en anstendig politisk debatt og en anstendig offentlighet som gjør at denne saken vekker så sterke reaksjoner. Noen har sagt at dette bare var en Facebook-post, at dette er en debatt om debatten. Det alvorlige er innholdet og hva det nører oppunder, sa Hareide.

– Stakk ikke dypt

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Sylvi Listhaugs kommentarer i forbindelse med hennes egen avgang viser at unnskyldningen hun ga til Stortinget, ikke stakk dypt. I innlegget i stortingssalen tirsdag slo han fast at avgjørelsen om å gå av var riktig og nødvendig.

– Hun hadde ikke lenger Stortingets tillit, og da må man som statsråd gå av. Mistillitsforslaget var godt begrunnet. Det har Listhaug selv dokumentert i dag. Hun har vist at hun fortsatt ikke forstår hvorfor det opprinnelige Facebook-innlegget var så spekulativt og potensielt farlig, sa Støre.

– Hun viser i dag at unnskyldningen hun ga her i salen, ikke stakk dypt. Jeg har lyst til å si at denne saken begynte med et innlegg på Facebook som aldri burde vært publisert, tilføyde han.

– Støre har gått over streken

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi er imidlertid langt fra imponert over Ap-lederen, og mener Støre ved å si at Sylvi Listhaug nører opp under hatet som gjorde at terroren 22. juli fant sted, trår over streken.

– Vi må alle gå inn i oss selv, og altfor mange har lett etter det verste i meningsmotstandere, sa Limi.

Han understreker at Frp har troen på meningsbrytning er bra for demokratiet og sier han ønsker en tøff debatt. Samtidig oppfordrer han til raushet og romslighet i den offentlige samtalen. Han mener Listhaug er blitt utsatt for et sterkt press fra opposisjonen.

– Jeg er lei meg for Listhaugs valg, men har samtidig forståelse for at hun har tatt en vanskelig beslutning, sier Limi.

– Skapt situasjonen selv

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad var krystallklar på at det er Sylvi Listhaug selv som har skapt situasjonen hun og regjeringen havnet i.

– Vi har stått i en svært tilspisset situasjon i Stortinget. Den situasjonen er det ingen andre enn justisministeren selv som har skapt. Først ved å publisere et usant og tendensiøst budskap. Deretter ved å nekte å ta inn over seg at det var galt. Så til slutt ved å ikke takle situasjonen med en retrett i Stortinget, sa Arnstad fra Stortingets talerstol tirsdag.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik fastslår på sin side at det står respekt av måten statsminister Erna Solberg har håndtert saken, og mener Listhaug tar ansvar med sin avgang, og lar hensynet til regjeringskollegiet og det gode samarbeidet på ikke-sosialistisk side veie tyngst.

– Nå ser vi fram til en debatt om politikk og løsninger som er bra for landet og samfunnsutviklingen, sier Breivik.

(©NTB)