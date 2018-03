Abelprisen til visjonær matematiker fra Canada

NTB Innenriks

–Dette er en av de mest teoretiske abelprisene vi har delt ut, kanskje den mest teoretiske, sier førsteamanuensis Arne B. Sletsjøe ved Universitetet i Oslo til NTB.

Sletsjøe er matematikkformidler for Abelprisen, som i år går til den canadiske professoren bak det visjonære Langlands-programmet. Programmet forutsier eksistensen av et tett nettverk av forbindelser mellom automorfe former og Galois-grupper, forbindelser mellom representasjonsteori og tallteori. Det er abstrakte ideer helt ute i periferien av det matematiske universet hvermannsen forholder seg til. Det er tanker som neppe var tenkt før da de først ble formulert av Robert Langlands i 1966 og videreutviklet over flere tiår.

– Arbeidet hans er knyttet opp mot tallteori, og i så måte har det neppe hatt noen betydning for dagliglivet til folk flest. Men det er heller ikke oppgaven til matematikken på dette nivået, sier Sletsjøe.

Einsteins kontor

I januar 1967 skrev Robert Langlands, da 30-årig amanuensis ved Princeton, et 17 siders brev til den store franske matematikeren André Weil. Han formulerte teorien om koblinger mellom to områder som inntil da hadde vært sett på som ubeslektede. Det skulle bli et livslangt prosjekt, kalt Langlands-programmet, og den nye innsikten benevnes som Langlands-funktorialitet, eller bare funktorialitet.

Omtalt som en av vår tids viktigste og mest banebrytende matematikere, er han likevel ganske ukjent, selv i matematikkens verden. Retorisk formulert av matematikkprofessor Edward Frenkel ved Berkeley-universitet i California til The Toronto Star:

– Vet matematikere engang hva han egentlig har gjort? Det er som å ha en kjent forfatter, men ingen har lest bøkene hans.

81 år gamle Langlands arbeider fremdeles, ved Institute for Advanced Study ved Princeton University, på et kontor som en gang ble brukt av Albert Einstein. Den revolusjonerende innsikten hans i over 50 år, funktorialitet, får på norsk 22 treff på Google. Han er fullt innforstått med at teoriene hans framstår som nonsens for alle unntatt en liten indre krets av likesinnede.

– Hvilken normal person bryr seg om hvorvidt kvadratroten av to er et rasjonalt tall, spør han, med referanse til tall som kan skrives som en brøk hvor både teller og nevner er heltall.

Filosofi

Så hva er egentlig poenget med disse teoriene, de abstrakte tankene og hva gjør arbeidet så viktig?

– Matematikk på Langlands nivås er som filosofi, det er en tankeverden der man utfordrer sin intellektuelle kraft og tenker abstrakt. Det er en del av menneskers natur at vi tenker abstrakt, hypotetisk, leter etter svar, sier Sletsjøe. Det driver sivilisasjoner framover. Man finner ideer, de kan bli teorier, disse kan testes, de kan få betydning i framtiden. – Som i filosofien har mye av det abstrakte tankegodset innen matematikken over tid vist seg å være kilde til utvikling av redskap på anvendt nivå. Det tilsynelatende unyttige kommer til nytte. Men det tar en stund fra man skaper noe nytt i matematikken til det får praktiske anvendelser, sier Sletsjøe. De første som utviklet teorier om lysbryting og optikk forutså neppe masseproduksjon av briller noen tusen år senere. – Tallteorier fra lang tid tilbake ligger til grunn for dagens datamaskiner og sikkerhet på nett, det er ren matematikk som ligger bak. Der ligger det samfunnsøkonomiske forsvaret for å drive forskning man ikke vet om det kommer noe ut av. Langlands arbeid er såpass nye ting at vi ennå ikke vet hvilken framtidig betydning det kan få, sier Sletsjøe.

(©NTB)