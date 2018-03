Tidligere Veireno-leder tiltalt for grove brudd på arbeidsmiljøloven

Johnny Enger, tidligere daglig leder i Veireno, selskapet som i oktober 2016 tok over søppeltømmingen i Oslo, er tiltalt for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven. VT-gruppen, som eide Veireno, får et forelegg på 5,3 millioner kroner, skriver Dagbladet.