Svakere innenlandsk gjeldsvekst

NTB Innenriks

Publikums innenlandsgjeld var 5.487 milliarder kroner ved utgangen av januar, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ser man kun på husholdningenes innenlandske lånegjeld, utgjorde den 3.287 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent, ned fra 6,4 prosent i desember.

I sine beregninger bruker SSB begrepet «publikum» for å måle gjeldsveksten i de institusjonelle sektorene, kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger under ett. Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld går under betegnelsen K2.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1.715 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent, ned fra 6,7 prosent måneden før.

80 prosent av publikums innenlandsgjeld ved utgangen av januar var utlån fra banker og kredittforetak. Dette utgjorde 4.400 milliarder kroner. Samlet var tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak 6,0 prosent i januar, ned fra 6,6 prosent i desember.

Publikums samlede lånegjeld beløp seg til 6.805 milliarder kroner i januar når man tar utenlandsgjelden med i regnestykket. Den utenlandske lånegjelden utgjorde 1.336 milliarder kroner. Det aller meste av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.

SSB opplyser at datagrunnlaget for kredittindikatoren er noe endret fra og med januar 2018, og at kvaliteten på dataene for januar er noe usikker. Datagrunnlaget vil korrigeres fortløpende og oppdateres ved neste oppdatering av gjeldsveksten for februar.

Nytt fra januar 2018 er en omlegging av statistikken som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Ifølge SSB er den viktigste endringen at opptjente påløpte renter skal føres på underliggende finansobjekt, noe SSB har tatt hensyn til ved beregning av transaksjoner og vekst.

