Rødt: – Solid av KrF å tørre å stå mot presset fra statsministeren

NTB Innenriks

Det var Rødt som i forrige uke fremmet mistillitsforslag mot Listhaug. Etter at KrF mandag ettermiddag besluttet at de støtter forslaget, står nå en samlet opposisjon bak forslaget.

– Jeg synes det er solid av KrF å tørre å stå imot det presset statsministeren har forsøkt å legge på dem. Det har åpenbart en vanskelig avgjørelse, sier Martinussen til NTB.

– Nå har vi fått bekreftet at Stortingets flertall ikke har tillit til Listhaug som minister. Dette er en kraftfull markering av at det går en grense, og vi mener det samsvarer med synet på Listhaug i opinionen, sier Martinussen.

Hun håper nå statsminister Erna Solberg (H) tar signalet og fjerner Listhaug.

– Ellers vil vi være i en situasjon der Solberg er villig til å redde en statsråd som har vært illojal og nærmest latterliggjort henne, mener Martinussen.

Martinussen sier Rødt mistet tilliten til Listhaug etter at hun postet et Facebook-innlegg 9. mars der hun anklaget Ap for å sette terrorristers rettssikkerhet høyere enn nasjonens rettssikkerhet. Dette som et svar på at opposisjonen stemte ned et lovforslag fra regjeringen.

– Det er en grov anklage når ministeren med ansvar for rikets sikkerhet anklager stortingsflertallet for å sette terroristers rettssikkerhet overfor nasjonens rettssikkerhet. Da uttrykker hun at hun ikke har tillit til Stortinget, og da uttrykker vi at vi ikke har tillit til ministeren, sier Martinussen.

(©NTB)