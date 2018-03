Protestaksjon har samlet inn over 14,5 millioner til Leger Uten Grenser

NTB Innenriks

Det er Facebook-gruppen «Soldiers of Are and Odin», tilhengere av radioprogrammet «Are og Odin», som står bak protestaksjonen som ble helgens store snakkis. Da de startet innsamlingen fredag kveld, var det et bilde av Rødt-leder Bjørnar Moxnes som prydet aksjonssiden.

Moxnes kunngjorde onsdag at partiet fremmer mistillitsforslag mot justisministeren.

«Vi kunne lett tapetsert Bjørnar Moxnes sitt hus med blomster, men … Vi vil heller samle inn penger til noe Mox har troen på, som ikke visner» heter det på innsamlingssiden.

Mandag ettermiddag har aksjonen fått inn 14,5 millioner kroner fra over 69.000 givere. Aksjonens mål oppgis nå å være 15 millioner kroner. Aksjonen avsluttes klokken 10.00 tirsdag, som er da behandlingen av mistillitsforslaget starter i Stortinget.

Aksjonen ble startet som et motsvar til en støttekampanje for Listhaug, som resulterte i at kontoret hennes ble overfylt med blomster.

– Ikke ute etter å ta Listhaug

– Det er mange der ute som vil slå et slag for samhold og solidaritet. Folk setter pris på at en politiker har gått foran og satt ned foten for Listhaug, og at flere politikere nå følger etter, sier Moxnes til Dagsavisen.

Moxnes understreker at for ham handler det ikke om å ta Listhaug eller Fremskrittspartiet.

– Jeg ville markere at det går en grense et sted, og når en justisminister anklager stortingsflertallet for å beskytte terrorister, er grensen passert. Det handler om å stille mektige politikere til ansvar, sier Moxnes.

– Glade for støtten

Leger Uten Grenser sier til VG at helgens innsamlingsaksjon er den største de har opplevd siden jordskjelvet i Haiti i 2010, skriver VG.

– Det er kjempemasse. Vi er utrolig glad for støtten, og vi oppfatter aksjonen først og fremst som en støtte til de humanitære verdiene vi står for, sa Leger Uten Grenser-president Karine Nordstrand til NTB da beløpet var 8 millioner kroner.

Hun er tydelig på at beløpet vil bli brukt til humanitære formål.

– Vi er til stede i over 70 land, og de fleste av midlene går fortsatt til Sentral-Afrika. Her er det snakk om land som Sør-Sudan, Kongo og Den sentralafrikanske republikk. Samtidig er vi også til stede i konflikter som Jemen, Irak og Syria, sier Nordstrand.

Nøytrale

Nordstrand understreker at Leger Uten Grenser er partipolitisk nøytral, og ønsker ikke å kommentere situasjonen rundt Listhaug.

– Vi er ikke interessert i å bli dratt inn i en partipolitisk debatt, men er veldig glade for å motta så mye støtte. Pengene kommer ikke fra noe politisk parti, men privatpersoner, understreker presidenten.

