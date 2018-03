Hydro-sjef fikk vite om Brasil-utslipp mange dager før Hydros innrømmelse

NTB Innenriks

Det opplyser Hydro-informasjonssjef Halvor Molland til E24. Siden utslippssaken sprakk i mediene har Hydro fått kritikk for manglende åpenhet. Molland forsikrer at de har alle intensjoner om å være transparente, men påpeker også at det vil ta tid å få full oversikt.

Samtidig varsler selskapet at de utvider den uavhengige granskningen av saken og iverksetter internrevisjon.

– Vi har sluppet ut ubehandlet regn- og overflatevann i Paráelven. Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for. På vegne av selskapet, vil jeg si unnskyld til lokalbefolkningen, myndigheter og samfunnet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding sendt ut natt til mandag.

Nye funn

Hydro har tidligere innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget i forbindelse med et stort regnfall i februar.

Nå opplyser det delvis statseide selskapet at det også er avdekket andre utslipp, noe Hydro fikk varsel om fra den brasilianske miljømyndigheten SEMAS om 15. mars. Varselet påpekte en «ulisensiert forbindelse» mellom aluminaraffineriet Alunorte og en godkjent dreneringskanal fra det nærliggende aluminiumsverket Albras, ifølge Hydro. Vannet skal ha gått ut i Paráelven.

«Ifølge lisensen, skal alt regn- og overflatevann fra Alunorte ledes til vannbehandlingssystemet. Tester gjennomført av SEMAS viser at vannet i stedet rant inn i kanalen fra Albras. Disse utslippene har skjedd uavhengig av det kraftige regnfallet i februar.», skriver Hydro.

Ubehandlet regnvann havnet i elv

Ifølge selskapet er det ubehandlet regnvann fra taket på et skjul der det oppbevares kull som har blitt ledet ut i elven via denne interne kanalen.

– Hydro oppdaget deretter en ekstra tilførsel av vann til denne kanalen fra et område der det tidligere ble oppbevart hydrat, heter det i pressemeldingen.

Innløpet til vannet fra taket av kullageret er nå blitt stengt. Hydro jobber med å finne den beste løsningen for å stenge innløpet fra det tidligere lagerområdet for hydrat.

Resultatet av den interne gjennomgangen og de første resultatene fra den eksterne granskningen presenteres 9. april.

Nye investeringer

Fredag opplyste Hydro at de skal oppgradere vannrenseanlegget ved aluminiumsraffineriet for 500 millioner kroner.

Ifølge konsernet øker det kapasiteten på Alunorte med 50 prosent og styrker raffineriets evne til å takle fremtidig ekstremvær.

Etter det første funnet av forurenset drikkevann rundt anlegget har myndighetene pålagt Hydro å halvere produksjonen på ubestemt tid. Hydro eier 90 prosent av anlegget og har rundt 2.000 ansatte der.

Hydro-ledelsen ble torsdag innkalt til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) for å forklare seg om lekkasjen. Dagen etter kom selskapet med en pressemelding der de beklager det første utslippet.

– Vi anerkjenner at vi er nødt til å bygge ny tillit, gjennom å endre våre holdninger, handlinger og hvordan vi samarbeider med våre naboer, sa Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.

(©NTB)