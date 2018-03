Hellelands kritikk et spill, mener opposisjonen

NTB Innenriks

Helleland går kraftig ut mot opposisjonens uttalelser før helgen om at en mulig løsning på mistillitskrisen er å flytte justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til et annet departement.

– Dette er en veldig spesiell sak og en ny form for parlamentarisme. De som sitter i opposisjon, skal ikke bestemme hvem som skal inneha de ulike postene i regjeringen. Det har jeg aldri opplevd før, sa Helleland i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Han viste også til at KrF ga klar støtte til Erna Solberg (H) som statsminister før valget i fjor høst.

– Det bør telle litt når de i dag vurderer hvor denne saken skal lande, sa Helleland.

Et spill

– Her driver Høyre med et spill. Det skjønner alle. Denne krisen har regjeringen skapt helt på egen hånd, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Han understreker at saken handler om hvorvidt justisministeren har tillit i Stortinget eller ikke.

– Justisministeren har tråkket over en grense som mange partier mener er helt uakseptabel. Men opposisjonen er ikke på regjeringsjakt. Det tror jeg alle som har fulgt med på denne saken ser, sier Lysbakken.

Gir ikke råd

KrFs landsstyre samles på Stortinget mandag klokken 12 for å gi sitt råd til stortingsgruppa om hvordan KrF skal stemme når forslaget om mistillit mot Listhaug behandles som første sak i Stortinget tirsdag.

Ap, Senterpartiet, SV og MDG vil stemme for mistillitsforslaget fra Rødt, som dermed bare trenger KrFs støtte for å få flertall.

– Verken Høyre, SV eller noen andre partier bør nå be KrF om noe som helst. De må selv bestemme seg for hva de mener er riktig, og da ut fra hva det denne saken handler om – nemlig om opptredenen til justisministeren, sier Lysbakken.

– Uhørt

Også i Frp vekker forslaget om å flytte Listhaug reaksjoner.

– Det er helt uhørt at en opposisjonsleder skal bestemme hvem som skal bekle statsrådspostene. Jeg forventer at Erna og Siv ikke aksepterer det, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til NTB.

Også partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener forslaget ikke er akseptabelt.

– Ap har skjønt hva de har satt i gang. Et spill som i ytterste konsekvens kan føre til en regjeringskrise, sier Limi til VG.

Privatpraktiserende

Lysbakken avviser Hellelands påstand om at opposisjonen forsøker å skape en ny form for parlamentarisme.

– Det som er en ny form for parlamentarisme, er at statsministeren aksepterer at landet har en privatpraktiserende justisminister. Derimot er det en helt normal del av vårt politiske system at Stortinget sier fra dersom en statsråd ikke lenger har tillit. Dette vet også Helleland utmerket godt, sier SV-lederen til NTB.

Også fra de andre opposisjonspartiene kommer det tilsvarende vurderinger, uten at noen vil si det høyt rett før KrF samler troppene for å avgjøre Listhaugs og muligens Solberg-regjeringens skjebne.

Toppmøte i KrF

Kilder i regjeringsapparatet sier at Solbergs regjering går av dersom KrF støtter mistillitsforslaget mot Listhaug.

KrF-leder Knut Arild Hareide samlet mandag morgen sine to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad for å diskutere spørsmålet.

– Pågangen har vært stor gjennom helgen, sa Hareide til NTB. Han bekreftet at han gjennom helgen har hatt kontakt med Solberg, men ville ikke si noe om innholdet i samtalene.

– Rådet fra landsstyret til stortingsgruppa vil veie tungt, sier kommunikasjonssjef Mona Høvset.

Samtidig kan rådet være så sprikende eller så åpent formulert at KrFs endelige svar på statsminister Erna Solbergs ventede kabinettsspørsmål, først vil komme under debatten.

Facebookinnlegg

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Listhaug er et Facebook-innlegg med et bilde av al-Shabaab-krigere og en tekst der hun hevdet at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Posten ble slettet etter fem dager fordi hun ikke hadde rett til å bruke bildet.

Listhaug anklages for å nøre opp under hatefulle konspirasjonsteorier mot Ap. En samlet opposisjon vedtok torsdag sterk kritikk mot justisministeren.

