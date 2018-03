Helleland: – Solberg vingeklippes hvis opposisjonen får bestemme

NTB Innenriks

– Dette er en veldig spesiell sak og en ny form for parlamentarisme, sier Helleland til NRK.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at han støtter ideen om at justisminister Sylvi Listhaug (Frp) kan flyttes til et annet departement. Også i KrF ble denne muligheten tatt godt imot.

Helleland mener Stortinget nå prøver bestemme hvem som skal inneha de ulike regjeringspostene.

– Det har jeg aldri opplevd, og det er ikke noen god idé. Ingen i Høyre synes statsministeren skal vingeklippes, sier Helleland.

– Uhørt

Også i Frp vekker forslaget om å flytte Listhaug reaksjoner.

– Det er helt uhørt at en opposisjonsleder skal bestemme hvem som skal bekle statsrådspostene. Jeg forventer at Erna og Siv ikke aksepterer det, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til NTB.

Også partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi har uttalt at han mener forslaget ikke er akseptabelt.

– Ap har skjønt hva de har satt i gang. Et spill som i ytterste konsekvens kan føre til en regjeringskrise, sier Limi til VG.

Tirsdag skal Stortinget etter planen behandle mistillitsforslaget mot Listhaug som er fremmet av Rødt. Ap, Senterpartiet, SV og MDG har alle sagt de vil stemme for. Forslaget trenger dermed bare Kristelig Folkepartis støtte for å få flertall.

Usikkerhet om KrF

Mandag klokka 12 samles KrFs landsstyre for å diskutere om de skal støtte mistillitsforslaget fra Rødt, som har samlet hele resten av opposisjonen.

Kilder i regjeringsapparatet sier at Solbergs regjering går av dersom KrF støtter mistillitsforslaget mot Listhaug. Partiet er dermed under hardt press. Stemmer de for mistillit, kan hele regjeringen falle.

KrF-leder Hareide har ikke villet kommentere saken.

– Jeg kan bekrefte at det har vært samtaler mellom statsministeren og Hareide flere ganger denne helgen, var det kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy ville si til NTB søndag.

Både i Høyre, Frp og Venstre er det usikkerhet om hvor KrF lander. Få tror partiet ønsker å framprovosere et regjeringsskifte ettersom KrF etter høstens valgnederlag står midt i en prosess for å avgjøre kursen videre. Samtidig mener mange i partiet at tilliten til Listhaug er tynnslitt.

Facebookinnlegg

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Listhaug er et Facebook-innlegg. Fredag 9. mars la Listhaug ut et bilde av al-Shabaab-krigere og hevdet at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Posten ble slettet fra Listhaugs Facebook-side etter fem dager fordi hun ikke hadde rett til å bruke bildet.

Innlegget skapte sterke reaksjoner, og Listhaug anklages for å nøre opp under hatefulle konspirasjonsteorier mot Ap. En samlet opposisjon vedtok torsdag sterk kritikk mot henne.

Bakgrunnen for posten var at Stortinget har behandlet et forslag om å ta fra fremmedkrigere statsborgerskapet, dersom de også har statsborgerskap i et annet land. Til forskjell fra regjeringen mener Ap at saken må avgjøres i domstolen. Dette ble også Stortingets vedtak.

(©NTB)