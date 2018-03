Hareide ber Solberg ta grep for å unngå mistillit 

NTB Innenriks

– KrFs landsstyre har gitt et tydelig råd til stortingsgruppa i KrF. Landsstyret har uttrykt at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg (H) om å ta grep, så vi unngår å få en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sa partileder Hareide etter mandagens møte.

– KrFs landsstyre har også gitt stortingsgruppen mandat og tillit til å håndtere saken som vil komme i Stortinget i morgen. Jeg kommer ikke til å kommentere denne saken videre før jeg går på Stortingets talerstol i morgen, sa Hareide før han forsvant inn i en heis på Stortinget.

En hardt presset KrF-leder kom med sin uttalelse etter et drøyt fire timer langt landsstyremøte som ble etterfulgt av et kort møte i KrFs stortingsgruppe.

– Flertall har ikke tillit

Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug skal behandles i Stortinget tirsdag formiddag. Ap, Sp, SV og MDG støttet forslaget allerede før Hareide gjorde det klart at heller ikke KrF har tillit til Listhaug.

– Situasjonen her per mandag ettermiddag er at et flertall på Stortinget ikke har tillit til justisministeren, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter Hareides uttalelse.

Bråket startet etter at Listhaug la ut en post på sin Facebook-side 9. februar, der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av å beskytte terroristenes rettssikkerhet enn nasjonens sikkerhet. Etter massiv kritikk ble posten slettet etter fem dager.

Opposisjonen har også vært sterkt kritisk til Listhaugs unnskyldninger, og Hareide fastholdt mandag at unnskyldningen nærmest måtte hales ut av henne i Stortinget sist uke.

Krisemøte i Høyre

Også Frp samlet sin stortingsgruppe til et kort orienteringsmøte mandag, men Listhaug var ikke til stede på møtet.

– Nå er det opp til statsministeren å redegjøre for konsekvensene av dette, og som hun har varslet, vil hun gjøre det på Stortinget i morgen, sa partileder Siv Jensen før møtet mandag.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier partiet ikke har noe behov for å møtes på nytt før stortingsmøtet starter klokken 10 tirsdag. For Høyres del skal det imidlertid være planlagt et ekstraordinært gruppemøte klokken 9 tirsdag, ifølge VG.

Ba Erna løse krisen

Også i sin innledning til landsstyremøtet tidligere mandag ga KrF-lederen beskjed om at statsministeren i helgen fikk beskjed fra ham om at hun selv kan løse krisen.

– Det er statsministeren som selv bestemmer sammensetningen av egen regjering. Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det svært vanskelig for seg selv og regjeringen. Det er statsministeren som sitter med ansvaret, sa han.

Hareide går langt i å si at Solbergs autoritet svekkes som følge av det han omtaler som dobbeltkommunikasjon fra Frp gjennom de siste fem årene.

Solberg ville mandag ikke kommentere KrF-lederens uttalelse om at hun selv har ansvaret for situasjonen om hun stiller kabinettsspørsmål.