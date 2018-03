Sp vil ta opp Acer i Europautvalget mandag

NTB Innenriks

Gjelsvik, som er medlem i både Europautvalget og finanskomiteen og representerer Akershus på Stortinget, viser til at det er voksende motstand mot Acer på Island.

– Mye tyder på at islendingene ikke vil godta suverenitetsavståelse til Acer og dermed kan blokkere at dette inntas i EØS. Dette er nok en grunn til at saken må utsettes i Norge, mener han.

I helgen gjorde det islandske Selvstendighetspartiet vedtak mot tilslutning, og fra før har Framsóknarflokkurinn gjort det samme. Begge partiene sitter i regjering, og det tredje regjeringspartiet er også skeptisk, skriver Sp-politikeren i en epost til NTB.

– Nå må Arbeiderpartiet sørge for at saken utsettes. I stedet må det gjenopptas forhandlinger med EU som gir grunnlag for å videreføre et energisamarbeid i EØS som både det norske og islandske folk kan godta. Da må suverenitetsavståelse til Acer fjernes. Dette kommer jeg til å ta opp i Stortingets Europautvalg mandag, sier Sigbjørn Gjelsvik.

