Scooterfører ikke avhørt etter dødsulykke i Porsanger

– Føreren, som er en mann i 20-årene, er foreløpig mistenkt for promillekjøring. Han er ikke avhørt ennå. Vi avhører vitner nå for å ha best mulig utgangspunkt for det, sier Øyvind Lorentzen, leder i politiets driftsenhet Finnmark, til NTB søndag ettermiddag.

Når vitnene og føreren er avhørt, vil politiet ta stilling til siktelse, enten søndag eller mandag.

Ulykken skjedde ved 2-tiden om natten. Både ambulanse, et redningshelikopter og politiet rykket ut til Olderfjord i Porsanger. Da de kom fram, ble kvinnen erklært død på stedet. Politiet fikk melding om påkjørselen klokka 2.10.

Ulykken skjedde da to kvinner gikk til fots i et snøscooterspor. Den andre kvinnen, som også er i 20-årene, slapp fra ulykken uten fysiske skader, ifølge Lorentzen.

Snøscooterspor er ikke en del av det offentlige løypenettet i Porsanger, opplyser politiet i en pressemelding søndag.

Politiet vil gi mer informasjon om hendelsesforløpet når de har fått innhentet flere opplysninger og dannet seg et bilde av hva som kan skjedd. Avdøde skal obduseres som en del av etterforskningen i saken.

