Listhaug-motaksjon: Over åtte millioner samlet inn til Leger Uten Grenser 

Aksjonen ble startet fredag kveld og passerte 8,4 millioner søndag ettermiddag. Da hadde over 39.000 gitt penger.

– Det er kjempemasse. Vi er utrolig glade for støtten, og vi oppfatter aksjonen først og fremst som en støtte til de humanitære verdiene vi står for, sier Leger Uten Grenser-president Karine Nordstrand til NTB.

I løpet av hele 2016 fikk organisasjonen hennes inn rundt 368 millioner kroner fra privatpersoner. Nordstrand er tydelig på at å få 8 millioner kroner fra en enkeltaksjon betyr mye for Leger Uten Grenser, og at pengene vil bli brukt til humanitære formål.

– Vi er til stede i over 70 land, og de fleste av midlene går fortsatt til Sentral-Afrika. Her er det snakk om land som Sør-Sudan, Kongo og Den sentralafrikanske republikk. Samtidig er vi også til stede i konflikter som Jemen, Irak og Syria, sier Nordstrand.

Aksjonen ble startet som et motsvar til en støttekampanje for justisminister Sylvi Listhaug (Frp) som resulterte i at kontoret hennes ble overfylt med blomster.

Nordstrand understreker at Leger Uten Grenser er partipolitisk nøytral. Hun ønsker ikke å kommentere situasjonen rundt Listhaug.

– Vi er ikke interessert i å bli dratt inn i en partipolitisk debatt, men er veldig glade for å motta så mye støtte. Pengene kommer ikke fra noe politisk parti, men privatpersoner, sier presidenten.

