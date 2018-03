Finnmarks mann i regjeringen: Umodent av Ap å si ja til folkeavstemning

NTB Innenriks

– Arbeiderpartiet i Finnmark har ikke skjønt sin demokratiske rolle, sier forsvarsminister og finnmarking Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

Han mener at vedtaket i Finnmark fylkesting om å holde en folkeavstemning i løpet av mai måned ikke har noe for seg.

– En illusjon, sier Bakke-Jensen om finnmarkingenes håp om at et massivt nei vil få regjeringen til snu.

Rolleforståelse

– Toget gikk med Stortingets vedtak om regionreformen. Arbeiderpartiet i Finnmark og fylkestinget burde ha vært mye tidligere på banen. Debatten gikk i Stortinget og i fylkene i lang tid før vedtakene ble gjort. Det hadde tjent Finnmark til ære hvis de hadde skjønt sin demokratiske rolle da denne prosessen gikk, sier båtsfjordingen som i fjor høst ble Finnmarks mann i regjeringen etter åtte år på Stortinget.

Han avviser at en folkeavstemning vil kunne reversere et storfylke i nord.

– Prosessen er jo lagt. Hvis fylkene ikke blir enige, er det opp til regjeringen å finne en løsning, rett og slett fordi Stortinget har fattet sitt vedtak for lenge siden, sier han.

– Umodne politikere

86 prosent av de spurte i Finnmark og 73 prosent av de spurte i Troms sa nei til et sammenslått Troms og Finnmark i en undersøkelse Sentio nylig utførte for NRK.

Bakke-Jensen mener at Arbeiderpartiet har seg selv å takke:

– Man har rett og slett umodne politikere. Ledende politikere fra Finnmark har ikke forstått de demokratiske prosessene. Det er ansvarsfraskrivelse og manglende forståelse for rollen når en så markant politiker som Helga Pedersen først jobber fram en regionreform som nestleder i Ap, og så snur 180 grader når dette blir en politisk sak i Stortinget, sier forsvarsministeren.

Frivillighet til grunn

Pedersen, som leder Aps lokallag i Tana og i stor grad arkitekt bak neivedtaket under årsmøtet i Finnmark Ap første helgen i mars, avviser kritikken.

– Ap har vært på banen hele tiden. Fylkestinget har nå sagt et klart nei til sammenslåing, helt i tråd med et overveldende flertall av hva folk mener i begge fylkene, sier hun, og fortsetter:

– På Stortinget har Ap respektert finnmarkingene ved å legge frivillighet til grunn for både kommune- og fylkessammenslåinger, og ved å stemme mot tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.

Om folkeavstemning sier hun:

– Jeg forstår at det er ubehagelig for en hardt presset regjering og for en statsråd på kollisjonskurs med sitt eget fylke. Men det er litt spesielt å framstille folkeavstemning som udemokratisk.

Vanskelig valgkamp

Bakke-Jensen vedgår at det ikke blir helt enkelt å bidra for Høyre i lokalvalgkampen neste år.

– Jeg drev valgkamp i hele fjor høst med dette som bakteppe. Det er vanskelig å skape forståelse for sammenslåingen. Men jeg er nå valgt inn for tredje gang, og er ikke bekymret for å stå i den debatten, sier han.

Han beklager at finnmarkingene jobber for omkamp.

– Hadde de enda brukt all denne energien på å løfte fram de gode mulighetene vi har i Finnmark. Løfte de gode kunnskapsmiljøene og hvilke oppgaver vi selv kan ta. Ja, bygge det selvstendige Finnmark som vi får mulighet til å gjøre i en stor region, da ville vi vært mye bedre rigget, mener han.

