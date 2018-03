En rekke ras stenger veier og isolerer fiskevær i Nordkapp

NTB Innenriks

Statens vegvesen opplyser at E69 i Nordkapp fortsatt vil være stengt. Søndag ble det registrert 17 skred i området der tre biler ble stengt inne mellom ras fredag kveld.

Både forbindelsen mellom Nordkapp og E6 og veiene mellom Honningsvåg og de øvrige tettstedene i kommunen er stengt inntil videre på grunn av ras og rasfare.

– Vår entreprenør har vært inne i området i dag, men forholdene var så ekstreme at de måtte trekke seg tilbake. Det ble registrert i alt 17 små og store skred over veien på strekningen mellom Smørfjord og Repvåg. Flere er på steder der det aldri tidligere har vært registrert skred, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen.

Stengt siden fredag

Han hadde håpet at det skulle være mulig å løse ut skred ved hjelp av helikopter, men søndag var det for dårlige flyforhold.

E69 har vært stengt nord for Skarvbergtunnelen siden fredag kveld, da to ras stengte veien. Tre biler var innesperret mellom rasene, og seks personer og en hund ble berget ut av området natt til lørdag. De tre kjøretøyene står fortsatt på veien.

Området nord for Skarvberget regnes som svært rasutsatt. Arbeidet med å bygge ny tunnel starter til sommeren. Den skal stå ferdig i 2021.

Ras og rasfare

I tillegg til den delen av E69 som fortsatt er sperret etter rasene i helgen, er flere strekninger stengt på grunn av fare for ras. Dette gjelder blant annet ved Skipsfjordhøgda nord for Honningsvåg. Dermed er fiskeværene nord i kommunen isolert.

Statens vegvesen har konkludert med at det ikke aktuelt å åpne noen veier søndag. Vegvesenet vil gjøre en ny vurdering av situasjonen mandag.

– Værmeldingene tyder imidlertid på at forholdene vil være enda dårligere mandag, så det er vanskelig å si noe om hvor lenge veiene vil være stengt, sier Kurt Mørk Eriksen.

Mange stengte veier

Også en rekke andre steder i Finnmark og nabofylket Troms er det stengte veier og tunneler på grunn av uvær og rasfare. I alt 20 strekninger i Finnmark og fem i Troms stengt er stengt.

Snøskredfaren for Troms og Finnmark ligger på faregrad 3, altså betydelig.

Natt til søndag advarte politiet i Troms trafikantene mot å ferdes på veiene.

– Det er meldt om vanskelige kjøreforhold i store deler av distriktet. Dersom man absolutt ikke må ut og kjøre, kan det være lurt å holde seg inne, skrev de på Twitter.

