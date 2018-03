550.000 kroner samlet inn til læringssenter på Utøya

NTB Innenriks

– Mange gir små beløp, og det er veldig mange givere. At så mange har bidratt er fantastisk. Det er utrolig hyggelig at de vil være med på å støtte demokrati og læring på Utøya, sier styreleder for Utøya Tord Dale til NTB.

Hans organisasjon mottok denne uka mange henvendelser fra folk som ville bidra til demokratiopplæringstilbudet på Utøya. På Facebook skriver flere av bidragsyterne at de heller gir til læringssenteret enn å bidra til blomsterkampanjen for justisminister Sylvi Listhaug

Dale ser ikke på støtteaksjonen for læringssenteret som relatert til Listhaug. Han sier at aksjonen ble startet av medlemmer av Arbeiderpartiet i kjølvannet av filmen «Utøya – 22. juli» og den siste tidens terrordebatt.

– Jeg opplever ikke initiativet som noen motaksjon. Jeg opplever bidragene som en støtte til Utøya, og at giverne viser omsorg for dem som har opplevd terror, sier Dale.

– Pengene kommer til å gå til demokratiopplæring og arbeid for å motvirke radikalisering, enten det er på ytre høyre fløy eller andre politiske retninger, opplyser Tord Dale.

