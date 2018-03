Solberg reagerer på trusler mot Listhaug og AUF-ere

NTB Innenriks

NRK melder at statsråden hetses i kommentarfeltene og har mottatt drapstrusler etter at hun la ut et bilde på Facebook der hun beskylder Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Solberg sier det er viktig at politiet nå følger ekstra godt med.

– Det er viktig at politiet følger opp de truslene som kommer mot henne. Men jeg synes også det er veldig leit å se at enkelte andre også får trusler i disse diskusjonene. Det er en opphetet diskusjon og jeg synes at de AUF-erne som nå har opplevd å få grove trusler mot seg i debatten, burde sluppet å få det. Jeg synes det er helt uanstendig at folk gjør det, sier hun.

