Senterungdommen vurderer å vrake Ap

«I fjor gikk Senterpartiet til valg på en Sp-Ap-basert regjering. Det er langt fra gitt at det vil skje ved neste korsvei.» Det skriver Senterungdommens politiske nestleder Magnus Weggesrud i en kronikk i Nationen lørdag.

Det er særlig Arbeiderpartiets håndtering av saken med EUs energiregulatorbyrå Acer og spørsmål om EØS-avtalen og arbeidslivet som provoserer ungdomspartiet.

Weggesrud sier han er provosert over Aps håndtering av arbeidslivsspørsmål med konsekvenser for EØS-avtalen.

– Vi er kommet til et punkt hvor begeret er i ferd med å flyte over. Ap er ikke villige til å se de uheldige konsekvensene av EØS-avtalen. Nå diskuterer vi Acer. Når det gjelder faglige rettigheter, har vi sett det over flere år, sier han til Nationen.

Han viser til at Arbeiderpartiet mest sannsynlig vil være avhengig av støtte fra Senterpartiet for å kunne overta regjeringsmakten etter neste stortingsvalg. Likevel understreker Weggesrud at det absolutt ikke er et alternativ å støtte Høyre og Frp.

– Jeg ser for meg at vi kan samarbeide godt med KrF fremover. Venstre er et blått, borgerlig parti. Når det gjelder arbeidsliv og EØS ligger de til høyre for Frp.

Hans råd til Ap er klart.

– De bør si nei til Acer og stemme for forslaget om å forby bemanningsbyråene når det kommer opp i Stortinget, sier Weggesrud.

