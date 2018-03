Lokale KrF-ledere delt i synet på mistillitsforslag

NTB Innenriks

– Sylvi Listhaug har brukt opp tabbekvoten sin. Unnskyldningen satt langt inne, og det gikk mange dager før hun trakk Facebook-innlegget sitt. Det sier noe om hennes holdninger. Likevel har hun bedt om unnskyldning, og dermed må vi legge dette bak oss, sier Frisvoll til Sunnmørsposten.

Lørdag blir hun trolig valgt til ny fylkesleder i Kristelig Folkeparti i Listhaugs hjemfylke Møre og Romsdal. Frisvoll sier hun ikke ønsker å bidra til at statsråden blir sett på som offer i debatten som har oppstått.

– Hun har bedt om unnskyldning. Selv om det satt langt inne, skal vi ta den på alvor. Vi forventer nå at hun vil endre sin retorikk, sier hun.

Vil droppe forslaget

Lokallagsleder Marie Ljones Brekke i Stavanger KrF sier til Stavanger Aftenblad at hun vil anbefale å legge vekk mistillitsforslaget.

– Listhaug har gitt en unnskyldning i Stortinget. Da mener jeg at man må kunne godta unnskyldningen og tilgi Listhaug, sier lokallagslederen. Hun understreker at hun ikke kan uttale seg på vegne av lokallaget.

– Vi i Stavanger KrF har ikke hatt mulighet til å møtes og diskutere saken, forklarer Brekke. Hun mener bråket rundt Listhaug tar vekk oppmerksomheten fra viktigere ting i samfunnet, og at Ap har gjort for mye ut av saken.

– Ikke moden for stillingen

Toril Kristiansen i Oppland er en av fylkeslederne som vil stemme for mistillit, skriver Klassekampen.

– Jeg vil stemme for at hun forlater ministerposten. Vi trenger en voksen og moden person i rollen som justisminister, sier Kristiansen, men hun vil ikke forskuttere resultatet av landsstyrets møte på mandag.

– Det kan vippe begge veier. Det er noen som ber for Sylvi Listhaug, og det er mange som mener hun ikke er moden for stillingen.

Vil unngå mistillitsforslag

En av dem som ser ut til å ligge nærmere den siste kategorien enn den første, er Erik Lunde i Oslo KrF. Han er likevel ikke betingelsesløst for et mistillitsforlag.

– KrF bør støtte forslaget, med mindre det finnes en annen måte å få en ny justisminister på, sier Lunde. Han påpeker også at dette ikke bare handler om Listhaugs siste utspill, men at hun har opptrådt splittende og «tråkket over anstendighetens grenser» gjentatte ganger.

Det er også flere i partiet som håper Erna Solberg fjerner Listhaug i løpet av helgen, slik at det ikke lenger er aktuelt med et mistillitsforslag.

KrF avgjør

KrF har innkalt til ekstraordinært landsstyremøtet mandag for å diskutere mistillitsforslaget mot justisministeren.

Fredag gikk Senterpartiet ut og støttet et mistillitsforslag mot henne. Går KrF inn for det, blir det flertall for mistillitsforslaget i Stortinget.

