Vedum vil ikke frede Listhaug

NTB Innenriks

– Vi freder ikke Sylvi Listhaug som justisminister. Vi er forberedt på å stemme for mistillitsforslaget på tirsdag, men Erna Solberg har nå en mulighet til å unngå en slik runde i Stortinget, sier Vedum.

Sp-lederen sier hun har et handlingsrom i noen dager og slår fast at det er statsministeren som bestemmer hvem som sitter i hennes regjering.

– Men kommer mistillitsforslaget til behandling, så vil vi stemme for det, sier han.

– Brytekamp

Fra før har Ap, SV og MDG varslet støtte til mistillitsforslaget fra Rødt. Nå er det i praksis opp til KrF om Sylvi Listhaug får fortsette eller ikke.

– I fredstid er justisministeren den av regjeringens medlemmer som foruten statsministeren selv kan bli utsatt for de mest ekstreme påkjenninger. Derfor er det spesielt viktig at statsråden klarer å opptre klokt når det stormer. Det har ikke Listhaug gjort, sier Vedum.

Han mener dessuten det er grunn til å stille spørsmål ved lojaliteten til landets justisminister.

– Det virker å ha vært en brytekamp mellom statsministeren og justisministeren i denne saken om hva som skal bli sagt og ikke sagt, sier han.

Peker på Solberg

Dersom KrF etter sitt landsstyremøte på mandag skulle falle ned på samme konklusjon som resten av opposisjonen, kan det bli regjeringskrise.

På spørsmål om han da er villig til selv å ta ansvar, for eksempel ved å ta del i en Ap-ledet regjering, svarer han som følger:

– Det er ikke dette det handler om nå. Det er flere dager til tirsdag og Erna Solberg har både en mulighet og et ansvar for å unngå at man kommer dit.

– Vi hadde ønsket en annen regjering, men det er Erna Solberg som har ansvaret og som gikk til valg på et samarbeid mellom de fire partiene, sier han.