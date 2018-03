Regjeringen vil gi kommunestyrer mulighet til å suspendere tiltalte ordførere

NTB Innenriks

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) la fram regjeringens forslag til en ny kommunelov fredag ettermiddag. Forslaget inneholder en rekke endringer i loven fra 1992.

Ett av endringsforslagene er altså å gi kommunestyrer adgang til å suspendere en ordfører som er tiltalt for forhold som kan straffes med fengsel i tre år eller mer. Betingelsen er at en slik suspensjon får to tredels flertall i kommunestyret.

Regjeringen foreslår også en snever adgang for kommunestyret til å frata ordføreren dette vervet dersom hun eller han er uskikket. Her vil det kreves 90 prosent flertall i kommunestyret.

Som en garanti for rettssikkerheten, skal vedtakene i begge tilfellene kunne påklages til departementet.

Selvstyre

Et annet forslag er å erstatte tittelen rådmann med kommunedirektør. Regjeringen vil dessuten lovfeste det kommunale selvstyret og kommer med flere nye tiltak som legger bedre til rette for god styring og kontroll i kommunene.

– Dagens kommunelov sier ingenting om det kommunale selvstyret. Det er det på høy tid å gjøre noe med, fastslår Mæland.

Statsråden sier samfunnet, kommunene og teknologien har endret seg mye i løpet av de 26 årene som har gått siden forrige gang det ble lagt fram forslag til en ny kommunelov. Den nye loven er moderne, mener hun.

– Kommuneloven skal leses og forstås av folkevalgte, ansatte og innbyggere. Det er derfor svært viktig at loven er moderne og tilgjengelig.

Grunnmur

I forslaget viderefører regjeringen den vide organisasjonsfriheten som kommunene har i dag, noe som ses på som avgjørende for at den enkelte kommune selv skal kunne foreta lokale vurderinger og prioriteringer for å løse oppgavene sine

– Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt. Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine, fastslår Mæland.

Hun er klar på at kommunene må ha god styring og kontroll med egen virksomhet, og at konsekvensen av manglende styring og kontroll er at tjenester ikke leveres som de skal og at innbyggernes tillit forsvinner.

I arbeidet med lovforslaget har det vært viktig for regjeringen å forenkle regelverket, både når det gjelder strukturen og innholdet.

– Tar selvstyret på alvor

I KS er man er fornøyd med at regjeringen nå tar det kommunale selvstyret på alvor. Det er kommuner og fylkeskommuner som kjenner innbyggerne best, påpeker nestleder Mette Gundersen.

– Det er bra at en så sentral verdi i vårt demokrati får sin plass i lov, sier Gundersen.

– Arbeidet med ny kommunelov har engasjert lokale folkevalgte over hele landet. Det har vært viktig. KS har fått inn en rekke innspill fra fylkesstyrer, rådmannsutvalg, kommuner og fylkeskommuner. Det er derfor positivt at regjeringen har lyttet til mange av innspillene, sier KS-nestlederen.

