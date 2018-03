Hydro oppgraderer vannrenseanlegg i Brasil

NTB Innenriks

Ifølge konsernet øker det kapasiteten på Alunorte med 50 prosent og styrker raffineriets evne til å takle fremtidig ekstremvær.

Forurenset drikkevann rundt anlegget i Brasil førte til at myndighetene påla Hydro å halvere produksjonen. Hydro eier 90 prosent av anlegget og har rundt 2.000 ansatte der. I tillegg arbeider omtrent like mange for underleverandører.

Hydro-ledelsen ble torsdag innkalt til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) for å forklare seg om lekkasjen. Dagen etter kom selskapet med en pressemelding der de beklager utslippet.

– Vi anerkjenner at vi er nødt til å bygge ny tillit, gjennom å endre våre holdninger, handlinger og hvordan vi samarbeider med våre naboer, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.

– Hendelsene den siste tiden viser at det er nødvendig å styrke vannrenseanlegget ved Alunorte for å sikre at aluminaraffineriet er tilstrekkelig miljømessig robust, fortsetter han.

Etter en periode med ekstremregn i Barcarena i midten av februar, påla myndighetene Alunorte flere tiltak grunnet bekymring for at oversvømmelsen hadde ført til skadelige lekkasjer til omgivelsene.

– Vi er nå i konstruktiv dialog med relevante myndigheter om dette, men anerkjenner at trykket på Alunortes vannrenseanlegg mest sannsynlig vil øke i årene fremover på grunn av mer ekstremvær. Derfor tar vi nå grep for å oppgradere Alunorte til en ny miljøstandard, sier konsernsjefen.

Ambisjonen er å ferdigstille den planlagte oppgraderingen innen første kvartal neste år.

