Fengselsstraffer etter drapet i Søndre Land opp for Høyesterett

En 37 år gammel mann som regnes som hovedmannen bak drapet på 49 år gamle Nils Olav Bakken, ble dømt til 17 års fengsel i lagmannsretten i januar. Straffen var tre år lavere enn den han fikk i Gjøvik tingrett i fjor sommer fordi lagmannsretten mente mannens tilståelse underveis i etterforskningen skulle tillegges vekt.

En 45 år gammel kvinne og hennes 21 år gamle sønn ble i tingretten begge dømt til 19 års fengsel for drapet og medvirkning til det, men begge anket dommene til lagmannsretten, der de ble frikjent for dette. Sønnen ble imidlertid dømt til fem års fengsel for grov kroppsskade med dødsfølge, mens hans mor fikk to års fengsel for grov kroppskrenkelse. Begge får nå straffeutmålingen behandlet i landets høyeste domstol.

Advokat Marianne Darre-Næss, som forsvarte 37-åringen i lagmannsretten, sier til NTB at verken klienten eller Riksadvokaten valgte å anke dommen på 17 års fengsel.

Nils Olav Bakken fra Dokka i Nordre Land i Oppland ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i nabokommunen Søndre Land lørdag 3. september i 2016. Det gikk rundt halvannen måned fra Bakken ble drept til de tre ble pågrepet og siktet. Obduksjonsrapporten viste at Bakken var i live da han ble påtent, og at drapet skjedde samme sted som han ble funnet.

Bakkens bror og søster anket også dommen fra lagmannsretten til Høyesterett, men begge ankene ble avvist av ankeutvalget. Lagmannsretten fastslo at de to søsknene faller utenfor den personkretsen som kan ha krav på oppreisning, og at privatlivets fred ikke var blitt krenket.

