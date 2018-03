Bjørndal-drapssiktet godtar varetekt

NTB Innenriks

Mannen meldte seg for politiet tirsdag kveld etter at det var blitt kjent at det tilfeldige offeret som var blitt skutt morgenen før, døde av skadene på sykehuset. Han hadde fram til torsdag ettermiddag nektet å la seg avhøre, men har uttrykt at han ville godta et krav om varetekt.

Advokat Morten Furuholmen er oppnevnt som mannens forsvarer.

– Fengslingsmøtet vil gå som kontorforretning, opplyser politiadvokat Christian Hatlo til NTB.

Han bekrefter at politiet vil kreve fulle restriksjoner, som brev- og besøksforbud og medieforbud, samt isolasjon.

Politiet har bekreftet at det er en sammenheng mellom den drapssiktede og skyteepisoden som fant sted på åpen gate på Lambertseter tidligere på natten. Tre menn er varetektsfengslet etter denne hendelsen, mens to andre ble onsdag løslatt etter avhør.

