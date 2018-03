Ber om tolv års fengsel for leiemorder

NTB Innenriks

Aktor i saken, statsadvokat Kristin Røhne, mener den utpekte leiemorderen, en 39 år gammel portugisisk mann, skal ha betydelig strafferabatt etter drapet i det kriminelle miljøet.

– Vi mener at dette kan sende et viktig signal overfor denne typen miljøer. Dette er en svært alvorlig sak, men samtidig skal det gi tydelige utslag når man bistår på denne måten, sier Røhne.

Røhne, la ned påstand om 19 års fengsel for 31-åringen de mener bestilte drapet. Hun la også ned påstand om fengsel i 14 og 17 år for andre som er tiltalt for medvirkning.

Den 39 år gamle portugisiske mannens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, mener fremdeles påstanden er streng. Han mener klienten løper en stor risiko etter at han tilstått alt og snakket andre personer inn i saken, skriver TV 2.

– Jeg er ikke overrasket over nivået som aktor har lagt seg på. Mye av tiltalen bygger på min klients opplysninger, sier Furuholmen.

Det var Aqeel Shahzad som ble drept utenfor bensinstasjonen på Ensjø i Oslo 13. august 2012. Drapet skal ha blitt bestilt av en av de tiltalte i saken etter en konflikt i det kriminelle miljøet i Oslo. Saken startet i Oslo tingrett i januar og ble avsluttet torsdag.

