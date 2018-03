NTB Innenriks

– Det er lov å gjøre feil, også i politikken. Knapt noen har lagt seg mer paddeflat enn det Sylvi gjorde i dag. Og da synes jeg det er på tide å gå videre, sier Jensen til VG.

Jensen sier hun er enig i Listhaugs beklagelse, selv om hun tidligere i uken støttet sin partifelle gjennom et Facebook-innlegg, og i stedet kritiserte Ap-leder Jonas Gahr Støre for å «gå langt over streken».

Til avisen sier Jensen at justisministerens melding «kom galt ut» og at settingen ble feil.

(©NTB)