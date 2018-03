Syse-utvalget kritiserer ikke Unge Høyre, men foreslår nye rutiner

NTB Innenriks

Høyre nedsatte 19. januar et utvalg ledet av Henrik Syse, for å se på hvordan Høyre og Unge Høyre har håndtert varsler om seksuell trakassering. Utvalget fikk også i oppdrag å foreslå endringer i etisk regelverk og rutiner.

– Det er etter utvalgets mening ikke mangel på formelle systemer som har gjort at kritikkverdige forhold rundt seksuell trakassering ikke er blitt grepet fatt i tidligere i de sakene som nå er kommet opp, står det i rapporten som kom torsdag.

Tvert imot presiseres det at de fleste innad snakker om et godt miljø i Unge Høyre og Høyre.

– De negative opplevelsene er samtidig såpass mange – uten at dette utvalget har grunnlag for å tallfeste dem – at de må tas ordentlig på alvor og legges til grunn i det videre arbeidet i kampen mot trakassering, usunn alkoholkultur og manglende respekt i mellommenneskelige forhold, heter det videre.

Klare mangler

Utvalgets inntrykk er at rutinene i hovedsak har vært gode, men at det har vært klare mangler i håndteringen av de betydelige bekymringene knyttet til nå avgåtte Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Da utvalget ble oppnevnt forelå det 25 varsler om seksuell trakassering, hvorav elleve omhandlet Tonning Riise. Utvalget har ikke gått inn i detaljene i de konkrete varslersakene, men siterer typisk utsagn, både positive og negative, som illustrerer spriket i hvordan kulturen oppfattes.

– Det er for mye drikking på en del arrangementer. Jeg har sett at menn klår på yngre kvinner. Mange bekymringer blir ikke tatt på alvor. Særlig på nachspiel er det manglende kontroll, er noen av uttalelsene utvalget har fått.

– I denne rapporten prøver vi å være både ærlige og konstruktive. De overtrampene som har skjedd, handler ikke om for dårlige retningslinjer. Dette handler aller mest om holdninger og kultur, og det handler om bevissthet om hvor viktig det er å si ifra, og at det skal være lett og trygt å si ifra, sier Syse.

Skal lære

Syse er filosof, forsker og nobelkomitémedlem og regnet som ekstern, tross bindinger til Høyre fra tidligere. Han understreket at utvalget skulle stå fritt i sitt arbeid da han tok oppgaven. I tiltakene som foreslås skal sanksjonsmuligheter tydeliggjøres og det skal legges til rette for tettere, konstruktivt samarbeid mellom organisasjonsleddene i varslingssaker.

– Utvalget vil at det skal bli bedre kjent hvordan man varsler om uønsket opptreden, og at det skal bli mulig å varsle gjennom flere kanaler, om nødvendig anonymt. Samtidig foreslår utvalget å styrke retten til kontradiksjon. Utvalget oppfordrer også til økt bevissthet rundt bruken av alkohol, med klare regler for lederes opptreden, heter det i rapporten.

Sentralstyret i Høyre er innkalt til møte tirsdag 20. mars for å diskutere hvordan partiet skal følge opp konklusjonene.

– Vi har hatt for mange varslingssaker, og noen av dem har ikke vært håndtert godt nok. Utvalgets rapport handler om å få læringspunkter for fremtiden, sier generalsekretær i Høyre John-Ragnar Aarset.